Тріумфатором дуелі між переможцем Ліги Європи і Копа Судамерікана став екс-клуб Євгена Коноплянки. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок виклику, фінал

Севілья (Іспанія) – Індепендьєнте дель Вальє (Еквадор) – 1:1, по пенальті – 4:1

Голи: Ортіс, 90+1 – Діас, 10

УЄФА спільно з іншою конфедерацією запускає новий турнір – перший розіграш зовсім скоро

У новому спільному проекті УЄФА та КОНМЕБОЛ зустрічались іспанська Севілья та еквадорський Індепендьєнте дель Вальє. Турнір складався з одного матчу – фіналу, і не передбачав додаткового часу. За задумом організаторів, перший розіграш Кубка виклику був присвячений Антоніо Пуерті – колишньому гравцю Севільї, який у 2007-му трагічно загинув після зупинки серця у віці 22-х років.

Господарі, а зустріч проходила на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан, пропустили вже на 10-й хвилині. Подвійна помилка Кіке Саласа дозволила Лаутаро Діасу вийти сам на сам з голкіпером і легко переграти Марко Дмітровіча. Попри серйозну перевагу "червоно-білі" ніяк не могли зрівняти. Однак, вже у доданий час Педро Ортіс скористався пасом на дальню штангу і результативно замкнув у ближній кут.

Доля переможця вирішувалась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці Севільї. Цікаво, що фатальним у команди гостей став удар екс-форварда Шахтаря Марсело Морено. Натомість фінальну крапку у поєдинку поставив ще один колишній представник УПЛ – екс-вінгер Металіста Папу Гомес.

Нагадаємо, минулого сезону у фіналі Ліги Європи іспанська Севілья переграла італійську Рому з рахунком 2:1. У фінальному матчі Копа Судамерікана-2022 Індепендьєнте дель Вальє виявився сильнішим за бразильський Сан-Паулу (2:0).

"Пуерто, брате, горюємо. Ніколи не забудемо тебе". Гравець, якому присвятили перемогу на Кубку світу