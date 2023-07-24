Лион – Моленбек – 0:1

Гол: Эль Уахди, 68

Магдебург – Севилья – 3:1

Голы: Шулер, 14, Белл, 44, Атик, 44 – Шулер, 19 (авт)

Незабитый пенальти: Окампос, 68 (Севилья)

Порой, выбор номинально более слабого соперника отнюдь не гарантирует успеха. Сегодня в этом убедились Лион и Севилья. "Ткачи" уступили Моленбеку, который в прошлом сезоне выступал во втором дивизионе чемпионата Бельгии и только в плей-офф завоевал путевку в элиту.

Севилья стала первым обладателем межконтинентального Кубка вызова – промах экс-форварда Шахтера стал роковым.

Севилья до сих пор переживает последствия победы в Кубке вызова. Действующие победители Лиги Европы проиграли два последних матча середнякам второй Бундеслиги. Сегодня андалусийцев удивительно легко обыграл Магдебург (вчера испанцы уступили Ганзе). Из особо интересного отметим красивый третий гол немцев и бездарную попытку хитро исполнить пенальти от Окампоса.