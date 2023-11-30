"Ткачі" жахливо стартували в поточній кампанії, вигравши лише один матч за 13 турів. Фабіо Гроссо, який замінив на посаді тренера Лорана Блана, теж не зумів виправити ситуацію.

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Прес-служба "ткачів" повідомила, що чемпіон світу покинув команду. Гроссо провів на чолі Ліона лише сім матчів за 2,5 місяці. Виконувачем обов'язків головного тренера буде П'єр Саж, який працює в системі клубу з молодіжними командами.

Керівництво Ліона вже підшукує нового наставника. "Ткачі" розглядають Ігора Тудора, який працював з Русланом Маліновським в Марселі, Хорхе Сампаолі та Брюно Женезіо. Останній нещодавно покинув Ренн, який в минулому сезоні вилетів з Ліги Європи, програвши Шахтарю.

Нагадаємо, Ліон посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі лише сім балів. Від зони стикових матчів "ткачів" відділяє чотири очки. В наступному турі Ліон зіграє проти Ланса.

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