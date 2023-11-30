Зоря поступилася Генту в п'ятому турі Ліги конференцій з рахунком 1:4. Луганці втратили всі шанси вийти в плей-офф турніру, оскільки відстають від другого місця аж на вісім очок.

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Публікуючи результати у своїх соцмережах, УЄФА пробив дно, переплутавши логотип Зорі та московського ЦСКА. Через деякий проміж часу пост був видалений, але ганебна публікація вже встигла розлетітися соцмережею.

Нагадаємо, що жоден російський клуб не бере участі в поточному сезоні в єврокубках.

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