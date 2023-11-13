Українець проводить в Італії вже третій сезон. Хоча на Апенніни його запросила Аталанта, два роки він захищав кольори Спеції, а зараз виступає в оренді за Емполі.

Коваленко після свого сенсаційного гола виступив із сильною заявою про Україну

Напередодні Коваленко забив свій дебютний гол у складі "адзуррі", який став переможним у матчі з Наполі. Ба більше, для Віктора це перший гол за понад два роки. Минулого разу від забивав ще в жовтні 2021-го у ворота Салерінтани, коли грав за Спецію.

На цю подію українець відреагував лаконічно, але водночас дуже красномовно. "Для Херсона", – написав Коваленко у своєму Instagram. Символічно, що за день до гольових подвигів футболіста його рідне місто відзначило рік з того часу, як ЗСУ вигнали звідти окупантів.

Коваленко переможним суперголом шокував Наполі – відео взяття воріт і огляд матчу