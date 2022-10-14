"Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться в команду.

"Худший сценарий подтвердился": Бойко дал болельщикам Динамо амбициозное обещание

Жаль, что у нас возникла такая сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительные. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Георгий травмировался в матче с Фенербахче в первом туре группового этапа Лиги Европы. 13 сентября голкипера прооперировали после повреждения заднего угла ранее сшитого мениска. Медицинский персонал "бело-синих" заявлял, что срок восстановления Бущана составит не менее одного месяца.

Мудрик – не один: Трубін став лідером Шахтаря і готовий потіснити Бущана