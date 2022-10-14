Восстановление Бущана затягивается – кипер Динамо признался, когда сможет вернуться на поле
Вратарь "бело-синих" Георгий Бущан рассказал об адаптации после травмы.
"Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться в команду.
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Жаль, что у нас возникла такая сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительные. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.
Напомним, Георгий травмировался в матче с Фенербахче в первом туре группового этапа Лиги Европы. 13 сентября голкипера прооперировали после повреждения заднего угла ранее сшитого мениска. Медицинский персонал "бело-синих" заявлял, что срок восстановления Бущана составит не менее одного месяца.
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