"На жаль, найгірший сценарій підтвердився. На мене чекає операція та довгий і непростий шлях відновлення.

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Але. Денис Бойко ще ніколи в житті не був настільки сильно вмотивований, щоб грати у футбол. Футбол – це моє життя. Обіцяю всім, хто мене підтримує чи не підтримує, кому я подобаюсь чи не подобаюсь, хто вірить в мене чи ні, що я повернусь, і повернусь ще сильнішим", – написав Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Денис зазнав травми у матчі 6-го туру УПЛ проти Руха (3:0). Поглиблене медобстеження в одній із клінік Барселони виявило у 34-річного кіпера пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки. Гравцю призначили операцію. За попередніми прогнозами відновлення триватиме близько 6 місяців.

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