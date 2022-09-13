Нападник Владислав Кулач та голкіпер Георгій Бущан у приблизно однакові терміни повернуться на футбольне поле.

29-річний центрфорвард продовжує відновлення на базі киян у Віті-Литовській після перенесеної операції на стопі. Орієнтовний термін повернення Кулача на поле: середина жовтня-початок листопада, інформує сайт киян.

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Натомість Бущана лише сьогодні, 13 вересня, прооперували після пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. Травми основний кіпер зазнав у матчі 1-го туру Ліги Європи проти Фенербахче. Медичний персонал "біло-синіх" очікує, що термін відновлення Георгія складе щонайменше один місяць.

До слова, найближчий поєдинок Динамо проведе 15 вересня у другому за престижністю євротурнірі, суперником буде АЕК з Ларнаки.

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