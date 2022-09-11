Мер Сараєво Беньяміна Каріч виступила проти проведення спарингу між Боснією і Герцеговиною та Росією.

"Сараєво, як місто, яке найдовше перебувало в облозі агресорів, і я, як мер, рішуче засуджуємо рішення Футбольної асоціації провести товариський матч із Росією.

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Вважаю моральним обов’язком Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини, тренерського штабу та гравців відмовитися від цього матчу. Прийняти його – дискредитувати нашу країну, бо це буде гра з футбольною командою під санкціями УЄФА та ФІФА, якій заборонено брати участь у всіх змаганнях, які перебувають під їхнім контролем.

Якщо рішення не зміниться, місто припинить співпрацю з асоціацією, яка досі була якісною", – написала Каріч на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, після рішення Боснійської футбольної асоціації провести 19 листопада товариський матч з росіянами, європейська та боснійська футбольні спільноти розкритикували задум чиновників, які планували заробити за спаринг 200 тисяч євро.

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