Вболівальники збірної Боснії і Герцеговини не сильно вдоволені перспективою товариського поєдинку з російськими окупантами.

Фанатська група BHFanaticos у своєму твіттері виклала пост з російським прапором та старим гербом Сербії (зразка 1991 – 1998 років), написавши "Бойкот".

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Зазначимо, що BHFanaticos – найбільша в Боснії та Герцеговині організація спортивних уболівальників, заснована у 2000 році.

Зауважимо, що Боснійська футбольна асоціація заявила, що планує зіграти 19 листопада товариську гру з росіянами. Після негативної реакції європейської та боснійської футбольної спільнот на рішення грати з терористами все більше чиновників почали висловлюватись проти.

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