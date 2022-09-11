Мэр Сараево Беньямина Карич выступила против проведения спарринга между Боснией и Герцеговиной и Россией.

"Сараево, как город, который дольше других находился в осаде агрессоров, и я, как мэр, решительно осуждаем решение Футбольной ассоциации провести товарищеский матч с Россией.

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Считаю моральным долгом Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков отказаться от этого матча. Принять его – дискредитировать нашу страну, потому что это будет игра с футбольной командой под санкциями УЕФА и ФИФА, которой запрещено участвовать во всех соревнованиях, находящихся под их контролем.

Если решение не изменится, город прекратит сотрудничество с ассоциацией, которое до сих пор было качественным", – написала Карич на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, после решения Боснийской футбольной ассоциации провести 19 ноября товарищеский матч с россиянами, европейское и боснийское футбольные сообщества раскритиковали замысел чиновников, планировавших заработать за спарринг 200 тысяч евро.

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