"Синчук став відкриттям турніру, до нього вже почали придивлятися. Старший тренер збірної також казав, що це напевно головне відкриття в команді. Хоча я хочу відкрити секрет: зараз у нас трошки змінилися правила підходу до формування юнацьких збірних.

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Є група аналітиків, очолювана Глібом Платовим, тобто це PASS, на цю історію велику ставку робить Сергій Ребров. Так от коли подавалися списки Михайленку, Синчука взагалі там не було, у списках аналітиків.

Це тренерський штаб просто вирішив узяти на себе. Зараз аналітики подають списки футболістів, а старший тренер повинен затверджувати їх та вести тих, кого йому пропонують, і Синчука там не було, уявіть собі. Добре, що Єзерський, Михайленко все ж таки розібралися в цій ситуації і взяли молодого гравця, який став відкриттям турніру.

Певні люди, які не мають абсолютно ніякої футбольної освіти окрім курсів PASS, вони зараз визначають кого викликати, а кого ні, у збірну. Я хочу сказати що деякі футболісти в U-17 поїхали, які абсолютно не підходять за жодними параметрами. Це говорили тренери, але було настояно на тому, що вони повинні їхати. Зараз буде серйозний конфлікт між тренерами і працівниками, які повинні це виконувати", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Синчук – вихованець Металіста. У поточному сезоні провів за харків'ян 18 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Нещодавно вінгер безпосередньо допоміг збірній України U-19 вийти на чемпіонат Європи. Transfermarkt оцінює його у 25 тисяч євро.

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