"Синчук стал открытием турнира, к нему уже начали присматриваться. Старший тренер сборной также говорил, что это наверное главное открытие в команде. Хотя я хочу открыть секрет: сейчас у нас немножко изменились правила подхода к формированию юношеских сборных.

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Есть группа аналитиков, возглавляемая Глебом Платовым, То есть это PASS, на эту историю большую ставку делает Сергей Ребров. Так вот когда подавались списки Михайленко, Синчука вообще там не было, в списках аналитиков.

Это тренерский штаб просто решил взять на себя. Сейчас аналитики подают списки футболистов, а старший тренер должен утверждать их и вести тех, кого ему предлагают, и Синчука там не было, представьте себе. Хорошо, что Езерский, Михайленко все же разобрались в этой ситуации и взяли молодого игрока, который стал открытием турнира.

Определенные люди, которые не имеют абсолютно никакого футбольного образования кроме курсов PASS, они сейчас определяют кого вызывать, а кого нет, в сборную. Я хочу сказать что некоторые футболисты в U-17 поехали, которые абсолютно не подходят ни по каким параметрам. Это говорили тренеры, но было настояно на том, что они должны ехать. Сейчас будет серьезный конфликт между тренерами и работниками, которые должны это выполнять", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Синчук – воспитанник Металлиста. В текущем сезоне провел за харьковчан 18 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Недавно вингер напрямую помог сборной Украины U-19 выйти на чемпионат Европы. Transfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.

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