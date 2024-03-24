"Синчук креативний на полі, дуже добре працює з м'ячем, ліва ніжка хороша, сміливо йде в обіграш, класно один в один працює. При цьому добротно грає позиційно без м’яча, відпрацьовує на оборону.

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Думаю, за цим парубком буде бігати половина клубів УПЛ. Пацан у 17 років стабільний гравець клубу Першої ліги", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Синчук – вихованець Металіста. У поточному сезоні провів за харків'ян 17 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Нині вінгер перебуває у складі збірної України U-19, з якою напередодні у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи розбив Латвію з рахунком 3:0. Transfermarkt оцінює його у 25 тисяч євро.

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