Відіч може повернутись у Манчестер Юнайтед у новій ролі

Манчестер Юнайтед запропонував своєму колишньому захиснику Неманьї Відічу очолити команду U-23.

Неманья Відіч може повернутись у Манчестер Юнайтед. За інформацією Metro, "червоні дияволи" запропонували сербу очолити молодіжну команду.

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Відіч виступав у складі манкуніанців з 2006 по 2014 роки і 5 разів вигравав АПЛ, а також одного разу Лігу чемпіонів.

Головним тренером основної команди є екс-партнер Неманьї Уле Гуннар Сульшер, а у його штаб входить Майкл Каррік.

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