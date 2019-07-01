Рашфорд підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед

Форвард англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд уклав нову угоду з манкуніанцями.

Молодий англієць поставив підпис під новим контрактом із МЮ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За умовами нового договору Рашфорд може залишитися на Олд Траффорд мінімум до 2023 року. Крім того, угодою передбачена опція продовження ще на рік. Очікується, що зарплата нападника зросте до 300 тисяч фунтів на тиждень.

"Манчестер Юнайтед став усім у моєму житті відтоді, як я приїхав сюди у віці семи років. Цей клуб сформував мене як гравця і особистість, тому що це значний привілей мати можливість носити цю футболку.

Я зроблю усе від мене залежне, щоб допомогти повернути наш клуб туди, де він повинен бути, та досягнути успіху, на який заслуговують наші фанати", – відзначив у коментарі Рашфорд.