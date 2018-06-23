"Отклонил 3000 предложений": Лунин озвучил цель в Реале и выбрал лучшего игрока мира

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который накануне официально стал игроком Реала, дал первое интервью ведущему испанскому изданию.

"Все знают, что я отклонил 3 тысячи предложений, чтобы сыграть здесь. Это моя мечта. Я публично заявил об этом в прессе моей страны", – рассказал 19-летний вратарь газете Marca. В день подписания контракта с Реалом Лунин пообедал в столице Испании в ресторанчике Donostiarra Asador, который издавна облюбовали звезды Мадрида. Там его и поймали мадридские журналисты.

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"Я пришел сюда за деньгами. Являюсь фанатом Реала, как и раньше. Сейчас не думаю о том, что хотел бы быть первым вратарем клуба. У меня есть такая цель, но прежде всего хочу играть здесь много лет и попробовать поднять кубок Лиги чемпионов с этой командой", – добавил Лунин.

Экс-вратарь Днепра и Зари также в восторге от того, что вскоре будет делить раздевалку со своим кумиром: "Криштиану Роналду является лучшим игроком мира".

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