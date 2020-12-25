Авторитетні ЗМІ вчора, 24 грудня, повідомили про припинення співпраці ПСЖ з Томасом Тухелем. Щоправда, клуб ще досі продовжує зберігати тишу.

ПСЖ звільнив Тухеля після перемоги 4:0, – Bild

Як повідомляє Footballogue з посиланням на журналіста Романа Моліна, однією із причин відставки німецького фахівця став конфлікт з футболістами під час скандального матчу ПСЖ – Башакшехір. Коли команди пішли з поля, в роздягальні Тухель нібито закликав гравців повернутись для протистояння, щоб перемогти за спортивним принципом. Гравцям це не сподобалось, що спровокувало напружені відносини з командою. Журналіст назвав цей момент початком кінця для Тухеля.

Зауважимо, що раніше ЗМІ називали причиною відставки рішення спортивного директора Леонардо. Він перебував у не найкращих стосунках з Тухелем і шукав приводу для відставки тренера – каталізатором стали неоднозначні виступи у Лізі 1.

До слова, Томас очолив ПСЖ у 2018 році. Під його керівництвом парижани двічі стали чемпіонами Франції, а також виграли Кубок, Кубок ліги і два Суперкубки країни. У минулому сезоні команда дісталася до фіналу Ліги чемпіонів. Головним претендентом на вакантне місце тренера ПСЖ називають Маурісіо Почеттіно.

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