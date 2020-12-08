Поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехір несподівано перервався в середині першого тайму.

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Румунський рефері Овідіу Хацеган показав червону картку асистенту головного тренера турків П'єру Вебо. Як виявилось згодом, резервний арбітр Себастьян Чолтеску назвав Вебо негром. Почалась перепалка, після якої П'єр і побачив перед собою червоне світло.

До резервного арбітра підбіг також нападник турків Демба Ба і бурхливо висловив своє невдоволення, після чого також отримав червону картку. Головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук, якого покарали "гірчичником", вирішив забрати свою команду з поля і матч довелось зупинити. Футболістів намагався вмовити повернутися на поле делегат матчу, але переговори ні до чого не призвели. Подальша доля зустрічі невідома.

Нагадаємо, після 5-го туру ПСЖ посідає у турнірній таблиці групи Н другу сходинку, набравши 9 очок, Істанбул Башакшехір з 3-ма пунктами йде останнім.

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