"Відхід Роналду мав майже нульовий вплив": президент Ла Ліги принизив Кріштіану категоричним порівнянням з Мессі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас запевнив, що втрата екс-зірки Реала Кріштіану Роналду два роки тому була майже безболісною.

"Тепер мене будуть критикувати в Мадриді, але скажу, що відхід Кріштіану Роналду мав майже нульовий вплив.

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Ла Ліга повинна бути вищою за гравців, але у випадку з Мессі є дещо інше – він найкращий в історії футболу, і йому пощастило, що він тут. А фанатам Барси ще більше. Його від'їзд ми б помітили, особливо якби він перейшов в іншу лігу. Насправді, втрата Мессі також не була б катастрофою, але нам слід цінувати його вклад в нашу лігу", – цитує Тебаса Мundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку 2018 року Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус за 117 мільйонів євро.

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