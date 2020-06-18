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"Відхід Роналду мав майже нульовий вплив": президент Ла Ліги принизив Кріштіану категоричним порівнянням з Мессі

15:45 - Читать на русском
"Відхід Роналду мав майже нульовий вплив": президент Ла Ліги принизив Кріштіану категоричним порівнянням з Мессі
Мессі та Роналду / Колаж VBet

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас запевнив, що втрата екс-зірки Реала Кріштіану Роналду два роки тому була майже безболісною.

"Тепер мене будуть критикувати в Мадриді, але скажу, що відхід Кріштіану Роналду мав майже нульовий вплив.

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Ла Ліга повинна бути вищою за гравців, але у випадку з Мессі є дещо інше – він найкращий в історії футболу, і йому пощастило, що він тут. А фанатам Барси ще більше. Його від'їзд ми б помітили, особливо якби він перейшов в іншу лігу. Насправді, втрата Мессі також не була б катастрофою, але нам слід цінувати його вклад в нашу лігу", – цитує Тебаса Мundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку 2018 року Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус за 117 мільйонів євро.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Кріштіану Кріштіану Роналду Хав'єр Тебас Ліонель Ліонель Мессі
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