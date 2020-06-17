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Нані розсекретив чемпіонат, у якому Роналду продовжить кар'єру

20:58 - Читать на русском
Нані розсекретив чемпіонат, у якому Роналду продовжить кар'єру
Роналду та Нані / Global Imagens

Вінгер американського Орландо Сіті Луїш Нані поділився цікавою інформацією щодо майбутнього свого екс-одноклубника та співвітчизника, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Кілька років тому він мені сказав, що, ймовірно, опиниться в Америці. Це не на 100 %, але шанс, вочевидь, існує.

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Це чудова ліга. Звісно, і лізі, і гравцям є куди прогресувати. Але тут фантастичні клуби, хороша організація, фантастичні умови, відмінні тренери та гравці. Усе стає кращим із кожним сезоном. У цій лізі є всі умови. Ми тут у чудовій країні. Головне – ставати кращими, не зупинятися у прогресі", – цитує Нані ESPN.

Відзначимо, що Кріштіану Роналду має чинний контракт із Юве до літа 2022-го. Взимку зірковому португальцю виповнилося 35.

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Теги
Луїш Луїш Нані Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія МЛС Орландо Сіті
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