Реал не хоче створювати собі зайвих проблем, якщо Андрія Луніна таки доведеться відпускати.

Бос "вершкових" Флорентіно Перес блокує перехід українця до сусідів з Атлетіко, інформує El Nacional.

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Сидіння в запасі на фіналі ЛЧ остаточно переконало Луніна у необхідності шукати собі нову команду. Агент Жорже Мендеш почав працювати у напрямку Атлетіко, який розглядає Андрія на заміну Яну Облаку. Втім, Флорентіно Перес категорично проти підсилення принципового суперника і потенційного конкурента.

Якщо продавати Луніна, то бажано за кордон. Фаворитом виступає Манчестер Юнайтед, який давно пов'язують з 25-річним голкіпером Реала.

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