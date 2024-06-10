Три клуби з італійської Серії А та один з іспанської Ла Ліги зацікавлені у 17-річному вінгері Динамо U-19 Кирилі Пашку.

За повідомленням Тuttomercatoweb, Фіорентина, Аталанта, Болонья, а також іспанська Жирона, зібрали інформацію щодо Пашка і готові спробувати підписати його влітку.

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Припускається, що київський клуб буде готовий розглянути пропозиції про трансфер Пашка, проте буде намагатися отримати якнайвищу суму компенсації за його перехід. Контракт Пашка з Динамо розрахований до літа 2025 року.

Важливо зазначити, що Аталанта розглядає можливість включення Пашка до свого молодіжного складу U-23, тоді як Болонья та Фіорентина бачать його як підсилення для своїх юнацьких команд. Жирона, зі свого боку, сподівається підписати Кирила з метою того, аби він спочатку грав за дубль каталонців.

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