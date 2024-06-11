У товариському матчі Україна 11 червня зустрінеться зі збірною Молдови. Де дивитись поєдинок онлайн, підкаже "Футбол 24".

Сьогодні, 11 червня, збірна України проведе фінальний спаринг в рамках підготовки до чемпіонату Європи. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Молдова. Гра відбудеться у Кишиневі, а стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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Де дивитися дуель між Молдовою і Україною? У прямому ефірі поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також регіональні канали Суспільного, крім OTT-сервісів. Розширену текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Нагадаємо, у попередніх спарингах підопічні Реброва встигли розписати нульову нічию з Німеччиною та поступитися Польщі (1:3). Наша збірна розпочне шлях на Євро-2024 грою проти Румунії 17 червня. Ще два суперники в групі Е – Словаччина (21 червня) та Бельгія (26-го).

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