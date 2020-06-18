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"Уход Роналду имел почти нулевое влияние": президент Ла Лиги унизил Криштиану категорическим сравнением с Месси

15:45 - Читати українською
"Уход Роналду имел почти нулевое влияние": президент Ла Лиги унизил Криштиану категорическим сравнением с Месси
Месси и Роналду / Коллаж VBet

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заверил, что потеря экс-звезды Реала Криштиану Роналду два года назад была почти безболезненной.

"Теперь меня будут критиковать в Мадриде, но скажу, что уход Криштиану Роналду имел почти нулевое влияние.

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Ла Лига должна быть выше игроков, но в случае с Месси есть что-то иное – он лучший в истории футбола, и ему повезло, что он здесь. А фанатам Барсы еще больше. Его отъезд мы бы заметили, особенно если бы он перешел в другую лигу. На самом деле, потеря Месси также не была бы катастрофой, но нам следует ценить его вклад в нашу лигу", – цитирует Тебаса Мundo Deportivo.

Напомним, летом 2018 Реал продал Криштиану Роналду в Ювентус за 117 миллионов евро.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

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Теги
Барселона Барселона Испания Криштиану Криштиану Роналду Хавьер Тебас Лионель Лионель Месси
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