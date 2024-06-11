Захисник Реала та збірної Німеччини Антоніо Рюдігер став ціллю Саудівської Аравії.

Аль-Наср планує у наступному сезоні нав'язати жорстоку Аль-Хілялю, який зібрав у кампанії 2023/24 всі національні трофеї. Влітку клуб Кріштіану Роналду спробує посилити свій склад.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, Аль-Наср зацікавився Антоніо Рюдігером. Німецькому захиснику запропонували зарплатню у 100 мільйонів євро за чотирирічний контракт.

Нагадаємо, Антоніо Рюдігер виступає за Реал з сезону 2022/23. Його чинна угода з "вершковими" діє до 2026 року. Загалом за мадридців німець відіграв у 101 матчі, забивши чотири голи та віддавши три асисти.

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