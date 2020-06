15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

"Новий Мессі" або "Мексиканський Мессі"... Обдарований тінейджер рветься до іспанської еліти з прізвиськом, яке володіє магічними властивостями. Лука Ромеро, наче магніт, притягує до себе увагу преси та уболівальників. Йому лише 15, він ще не провів жодної хвилини на дорослому рівні, але про нього вже говорять не менше, ніж про справжнього Мессі. Ті, хто бачив його матчі за молодіжні команди Мальорки, розповідають про непересічний талант з обличчям молодого Лео – таким же голодним до гри, непоступливим, наділеним розкішною лівою.

The chase is on for u15 Luka Romero



Manchester United

Barcelona

Juventus



All trying to sign him! Wonderful prospect. #mufc #fcb #juv pic.twitter.com/Qal27prgGc