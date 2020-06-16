15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

Юний талант Мальорки Лука Ромеро потрапив до заявки балеарців на виїзний матч 29 туру Ла Ліги проти Вільяреала. Його називають спадкоємцем найкращого гравця планети.

"Новий Мессі" або "Мексиканський Мессі"... Обдарований тінейджер рветься до іспанської еліти з прізвиськом, яке володіє магічними властивостями. Лука Ромеро, наче магніт, притягує до себе увагу преси та уболівальників. Йому лише 15, він ще не провів жодної хвилини на дорослому рівні, але про нього вже говорять не менше, ніж про справжнього Мессі. Ті, хто бачив його матчі за молодіжні команди Мальорки, розповідають про непересічний талант з обличчям молодого Лео – таким же голодним до гри, непоступливим, наділеним розкішною лівою.

Мессі встановив унікальне досягнення Прімери

The chase is on for u15 Luka Romero



Manchester United

Barcelona

Juventus



All trying to sign him! Wonderful prospect. #mufc #fcb #juv pic.twitter.com/Qal27prgGc — TheSecretScout (@TheSecretScout_) June 14, 2020

Найбільший скарб Мальорки за останню декаду полетів з першою командою на матч проти Вільяреала. Якщо Ромеро отримає шанс зіграти, то автоматично оформить рекорд Прімери як наймолодший футболіст першості за всю історію (15 років і 221 день). Мексиканець перевершить "вічне" досягнення нині покійного захисника Сельти Сансона з сезону 1939/40, який дебютував у віці 15 років і 255 днів. Цікаво, що Мессі не входить навіть у топ-5 рейтингу. Багаторічний лідер Барселони та 6-разовий володар "Золотого м'яча" вперше зіграв у чемпіонаті Іспанії, коли йому було 17.

Оскільки Ромеро ще не виповнилося 16 і він не може підписати професійний контракт, Мальорка випросила у Ла Ліги спеціальний дозвіл, щоб включити юного плеймейкера або як говорять аргентинці "енганче" у заявку. Лука почав тренуватися з основним складом 1 червня, але головний тренер Вісенте Морено вирішив не викликати його на поєдинок з Барселоною (0:4) через проблеми з паперами. Вихід вундеркінда загрожував "червоно-чорним" технічною поразкою. Зараз – все законно.

De tiro libre, enganchando, desde afuera, mano a mano... Con la 7 en la espalda e incluso ¡hasta con la 10! Algunos goles de Luka Romero en las juveniles del Mallorca. El pibe que puede hacer historia grande en #LaLigaxESPN... pic.twitter.com/BPtnArcQtL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2020

36 років Ла Ліга не бачила, щоб настільки юний гравець дебютував до 16-ти. Останнім був Оскар Рамон Пеллісер, який надягав футболку Сарагоси у 15 років та 289 днів. Лука народився в мексиканському Дуранго, поки його батько, екс-хавбек аргентинських Кільмеса та Атлетіко де Рафаела, виступав за місцевий Алакранес. У 10 він приєднався до кадемії Мальорки за рекомендацією Ораціо Гаджіолі – того самого агента, що займався переїздом Мессі в Іспанію. До слова, Ромеро-старший завершував кар'єру в аматорському колективі на Балеарах, Сон Вері де Лючмайор, постійно перебуваючи поруч з сином. Малий перестрибнув кілька категорій – запалював на турнірах U-18 та U-19.

️ El golazo hoy de @LukaRomero10 , jugador del @RCD_Mallorca y capitán de la selección balear masculina sub16 @RFAF Andalucía pic.twitter.com/uVpvJi3Gqo — FFIB (@FFIB_oficial) December 29, 2019

Отримавши мексиканське та іспанське громадянство, Лука ідентифікує себе з Аргентиною – історичною батьківщиною свого татуся. Ромеро підтвердив власний вибір наприкінці 2019-го, коли захищав кольори "альбіселесте" на Копа Амеріка U-15 у Парагваї. Федерація футболу Іспанії неодноразово виходила на батька футболіста, щоб переманити його до лав "Червоної Фурії", але перемовини провалились. Малий виявився принциповим. "Усі мої родичі – аргентинці. Я мрію представляти нашу збірну на міжнародній арені", – зізнається Лука в інтерв'ю офіційному сайту AFA.

En la lista de convocados de Mallorca para visitar mañana a Villarreal aparece Luka Romero, un chico de 15 años que nació en México pero ya formó parte de selecciones juveniles de Argentina. Es hijo de Diego Adrián Romero (futbolista ex Quilmes y Atlético de Rafaela) pic.twitter.com/R1q6YTrOrR — VarskySports (@VarskySports) June 15, 2020



Даніель Пендін, екс-гравець Ньюелла та Сентраль Кордоба, а ниній перший асистент керманича Мальорки, описує Морено п'ятьма словами: "Шульга, швидкий, кмітливий, витривалий, конкурентоспроможний... Такий собі прототип аргентинської десятки". До слова, представники балеарського клубу всіляко намагаються уникати порівнянь з Мессі, мовляв це лише заважає багатьом схожим талантам нормально розвиватися через зайвий інтерес ЗМІ. "Скільки було раніше так званих спадкоємців Лео, які зрештою перегоріли і пропали безвісти...?", – говорить тренер, хоча й визнає, що Ромеро володіє "чимось особливим".

"З Лукою потрібно зберігати спокій. Він багато чому навчився, але люди повинні розуміти, що йому лише 15. Ми пильно стежили за ним з 12 років, хотіли, щоб все відбувалось природньо, без форсування подій. Нам потрібно бути обережними з фізичними навантаженнями, адже його тіло продовжує формуватися", – додає Пендін, якого називають футбольним батьком "Мексиканського Мессі". Натомість біологічний батько гравця обіцяє правильне виховання: "Я зроблю усе, щоб ноги мого сина залишались на землі".

Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки