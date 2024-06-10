Три вболівальники Валенсії проведуть вісім місяців за ґратами і два роки не зможуть відвідувати футбольні стадіони. Такий вирок отримали кривдники форварда Реала Вінісіуса Жуніора за расистські вигуки на його адресу. Вінісіус емоційно відреагував на цю подію.

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"Це перше кримінальне засудження в історії Іспанії не для мене. Воно для всіх чорношкірих. Багато хто просив мене не звертати уваги; говорив, що моя боротьба марна, і що мені слід просто грати у футбол. Але, як я завжди говорив, я не жертва расизму. Я – кат расистів.

Нехай інші расисти бояться, соромляться і ховаються в тіні. Дякую Ла Лізі та Реалу за допомогу в цьому історичному рішенні", – написав Вінісіус у своєму Твіттері.

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