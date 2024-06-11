"Ми показуємо стабільну гру протягом уже п'яти або шести років. Думаю, останні п'ять років ми входили до п'ятірки найкращих у світі, оскільки постійно досягали хороших результатів. Тепер у нас є досвід великих матчів у плей-оф, який нам дуже допомагає.

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Крім того, наші гравці отримали хороший досвід перемог на клубному рівні, тому ми належимо до тих команд, які щиро впевнені, що здатні обіграти будь-кого. Дуже часто команди запевняють, що їдуть перемагати, але нічим це не підкріплюють.

Наші слова підтверджені справами, ми були в одному ударі від титулу чемпіонів Європи, тож знаємо, що можливо все (у фіналі Євро-2020 Англія поступилася Італії (1:1, 2:3 за пен). Це своєрідний психологічний прорив. Тепер же нам потрібно просунутися ще на крок уперед", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Англія стартує на Євро-2024 у неділю, 16 червня, з матчу проти Сербії.

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