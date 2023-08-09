Кубок Жоана Гампера

Барселона – Тоттенхем – 4:2

Голи: Лєвандовскі, 3, Ферран Торрес, 81, Фаті, 90, Еззалзулі, 90+3 – Скіпп, 24, 35

Барселона завершувала свою передсезонну підготовку матчем проти Тоттенхема. Команди зустрілися в традиційному турнірі імені Жоана Гампера.

Барселона зробила камбек у матчі за Кубок Гампера – у Тоттенхема знайшовся несподіваний герой

Каталонці відкрили рахунок на перших хвилинах матчу. Свій шанс забити отримав Роберт Лєвандовскі і не схибив. Однак Тоттенхем не тільки зрівняв цифри на табло, а й зумів до перерви вийти вперед. У другому таймі Барселона намагалася відігратися, але зробити це вдалося тільки під кінець матчу. Торрес, Фаті та Абде своїми голами принесли перемогу каталонцям і ще один трофей на поличку.