Кубок Жоана Гампера

Барселона – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Левандовски, 3, Ферран Торрес, 81, Фати, 90, Эззалзули, 90+3 – Скипп, 24, 35

Барселона завершала свою предсезонную подготовку матчем против Тоттенхэма. Команды встретились в традиционном турнире имени Жоана Гампера.

Барселона сделала камбэк в матче за Кубок Гампера – у Тоттенхэма нашелся неожиданный герой

Каталонцы открыли счет на первых минутах матча. Свой шанс забить получил Роберт Левандовски и не промахнулся. Однако Тоттенхэм не только сравнял цифры на табло, но и сумел до перерыва выйти вперед. Во втором тайме Барселона пыталась отыграться, но сделать это удалось только под конец матча. Торрес, Фати и Абде своими голами принесли победу каталонцам и еще один трофей на полочку.