Кубок Жоана Гампера

Барселона – Тоттенхем – 4:2

Голи: Левандовскі, 3, Ферран Торрес, 81, Фаті, 90, Еззалзулі, 90+3 – Скіпп, 24, 35

У традиційному щорічному літньому турнірі імені Жоана Гампера за участю Барселони каталонська команда змогла вшанувати пам'ять свого першого клубного президента перемогою в трофеї на його честь. Підопічні Хаві зробили камбек проти запрошеного суперника – Тоттенхема – і здобули перемогу з рахунком 4:2.

Тоттенхем офіційно підписав заміну Кейну

Усе починалося для "блаугранас" якнайкраще: на третій хвилині матчу Ромеу довгою передачею на Рафінью розпочав гольову атаку, і бразилець прострілив із правого флангу на дальню стійку, де перебував Роберт Левандовскі.

Однак у середині першого тайму півзахиснику "шпор" Оліверу Скіппу несподівано вдалося оформити дубль протягом 11 хвилин. Спочатку він вдало зіграв на добиванні після влучання Ло Чельсо в штангу, а потім замкнув головою навіс Івана Перішича.

Барселона довгий час не могла зрівняти рахунок, але коли наприкінці зустрічі зуміла це зробити, "шпори" вивісили білий прапор. Ферран Торрес вийшов на поле в середині другого тайму, і зіграв ключову роль у камбеку – на його рахунку гол+пас. Остаточний підсумок зустрічі на 90+3-й хвилині підбив Еззалзулі.

Нагадаємо, що 6-го серпня лондонська команда розгромила Шахтар у товариському матчі з рахунком 5:1.