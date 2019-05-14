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Відео хвилюючого прощання Де Россі з партнерами по Ромі

14 травня 23:29 594 Читать на русском
Відео хвилюючого прощання Де Россі з партнерами по Ромі
Даніеле Де Россі / Reuters

Даніеле Де Россі проводить останні дні у футболці римського клубу.

Вся команда зібралася у роздягальні, щоб віддати належне легеді "вовків".

Рома оголосила про відхід Де Россі – гравець не має наміру завершувати кар'єру

Де Россі міцно обійнявся з кожним партнером і подякував за спільні роки, проведені на футбольному полі. Слід відзначити мужність і стриманість півзахисника – в такий емоційний момент він не зронив навіть сльозинки.

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Раніше Даніеле Де Россі оголосив про розставання з рідним клубом після 19-ти років вірної служби.

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Італія Відеоновини Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
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