Відео хвилюючого прощання Де Россі з партнерами по Ромі

Даніеле Де Россі проводить останні дні у футболці римського клубу.

Вся команда зібралася у роздягальні, щоб віддати належне легеді "вовків".

Рома оголосила про відхід Де Россі – гравець не має наміру завершувати кар'єру

Де Россі міцно обійнявся з кожним партнером і подякував за спільні роки, проведені на футбольному полі. Слід відзначити мужність і стриманість півзахисника – в такий емоційний момент він не зронив навіть сльозинки.

"Я хотів продовжити грати за Рому, але цього не хоче клуб": Де Россі прокоментував від'їзд з Риму

Раніше Даніеле Де Россі оголосив про розставання з рідним клубом після 19-ти років вірної служби.