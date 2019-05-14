Видео волнующего прощания Де Росси с партнерами по Роме

Даниэле Де Росси проводит последние дни в футболке римского клуба.

Вся команда собралась в раздевалке, чтобы отдать должное легеди "волков".

Рома объявила об уходе Де Росси – игрок не намерен завершать карьеру

Де Росси крепко обнялся с каждым партнером и поблагодарил за совместные годы, проведенные на футбольном поле. Следует отметить мужество и сдержанность полузащитника – в такой эмоциональный момент он не проронил даже слезинки.

"Я хотел продолжить играть за Рому, но этого не хочет клуб": Де Росси прокомментировал отъезд из Рима

Ранее Даниэле Де Росси объявил о расставании с родным клубом после 19 лет верной службы.