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Видео волнующего прощания Де Росси с партнерами по Роме

14 мая 23:29 130 Читати українською
Видео волнующего прощания Де Росси с партнерами по Роме
Даніеле Де Россі / Reuters

Даниэле Де Росси проводит последние дни в футболке римского клуба.

Вся команда собралась в раздевалке, чтобы отдать должное легеди "волков".

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Де Росси крепко обнялся с каждым партнером и поблагодарил за совместные годы, проведенные на футбольном поле. Следует отметить мужество и сдержанность полузащитника – в такой эмоциональный момент он не проронил даже слезинки.

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Ранее Даниэле Де Росси объявил о расставании с родным клубом после 19 лет верной службы.

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