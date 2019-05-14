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"Я хотів продовжити грати за Рому, але цього не хоче клуб": Де Россі прокоментував від'їзд з Риму

14 травня 16:47 1605 Читать на русском
"Я хотів продовжити грати за Рому, але цього не хоче клуб": Де Россі прокоментував від'їзд з Риму
Даніеле Де Россі / Reuters

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі прокоментував свій відхід з команди після 17 років виступів тут.

"Я дізнався про все вчора. У мене було відчуття, що я здатен грати тут ще один-два роки, але я повинен прийняти це рішення. Не хочу нікого ні про що просити.

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На місці клубу я б продовжив контракт із собою – не рахуючи моментів з травмами, я грав добре. Тепер мені належить шукати команду. Для мене це щось абсолютно нове.

Рішення приймав клуб, а не я. Я хотів би продовжувати грати тут, але вони цього не хочуть. Між керівництвом та футболістами занадто велика дистанція, і я сподіваюся, що у майбутньому Рома доб'ється прогресу в цьому аспекті", – цитує Де Россі goal.com.

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