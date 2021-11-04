Легенда іспанської Барселони та міланського Інтера Луїс Суарес Мірамонтес однозначно визначився зі своїм фаворитом на "Золотий м'яч-2021".

Іспанський ветеран закликав France Football віддати головний індивідуальний приз у світі футболу форварду Баварії в інтерв'ю Carrusel Deportivo.

Мессі скептично оцінив свої шанси на сьомий "Золотий м'яч"

"Дайте Лєвандовскі "Золотий м'яч", чорт забирай. Інакше віддам йому свій", – заявив культовий хавбек 60-х.

Нагадаємо, що польський бомбардир входить у топ-5 претендентів на нагороду в 2021 році поруч із Мессі, Бензема, Салахом і Жоржінью. Торік Лєвандовскі був головним претендентом на "Золотий м'яч" після фантастичного треблу Баварії. Однак, редакція France Football вирішила не вручати приз через нібито нерівні умови.

До слова, Луїс Суарес здобув "Золотий м'яч" у 1960 році, коли захищав кольори Барселони.

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