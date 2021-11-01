"Я фаворит на "Золотий м'яч"? Чесно кажучи, я так не думаю. Мій найбільший приз – те, чого я зміг досягти зі збірною (перемога Аргентини у Кубку Америки – прим.). Після того, як я стільки років боровся, щоб досягти цього, це було найкраще, хоч би чого це коштувало.

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Якщо я отримаю "Золотий м'яч", це буде щось екстраординарне, означатиме, що я отримаю ще один. Сьомий "Золотий м'яч" – це було б божевілля.

Ну а якщо ні, нічого не станеться. Я вже досяг однієї з найголовніших цілей, і я дуже цьому радий. І нехай станеться те, що має статися", – цитує Мессі Marca.

На думку букмекерів, фаворитом на найпрестижнішу індивідувальну нагороду є нападник Баваріє Роберт Лєвандовскі, Мессі – другий.

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