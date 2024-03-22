"Фінальний свисток. 2:1 перемога. Як виявилося, можуть, коли сильно захочуть. Без фортуни не обійшлося.

Яремчук розкрив переможні настанови Реброва у перерві матчу з Боснією, оцінивши тандем з Довбиком

Лунін врятував при 0:1. А далі два голи поспіль з коротким проміжком – і суперник поплив. Ребров витягнув з колоди джокера Яремчука, Довбик згадав, як відчепив шведів на Євро.

Відчуває пан Сергій нерв гри. Але це вже історія. Наступний бар'єр на шляху до Євро – Ісландія, яка розтрощила Ізраїль. У гостях. Подякуємо Реброву та його підопічним. І побажаємо виграти ще раз", – написав Свірін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Ребров вгадав з заміною, випустивши на 81-й хвилині замість Бражка Романа Яремчука. Саме форвард Валенсії спочатку зрівняв рахунок у матчі, а за мить віддав результативну передачу на Артема Довбика.

Боснія – Україна: прес-конференція Реброва – про настанову для героя, дебютантів та перешкоду на шляху до Євро-2024