Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Боснією та Герцеговиною у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 (2:1).

– Вітаємо з перемогою, матч вийшов складним. Який аналіз можете дати? Що ви робили і казали в останні 10 хвилин матчу? Що сказали Роману Яремчуку?

– Що я сказав... Сказав, щоб забив гол. Це все. Ми дійсно змінились у останні 15 хвилин. Ми очікували, що гра буде дуже складна. Збірна Боснії змінила структуру, грала у три центральні захисники. Ми готувались до цього. Думаю, сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась. Було важко зламувати цю лінію оборони. Добре, що ми перемогли. Була важка гра, але ми цього очікували.

До пропущеного гола Боснія дуже добре захищалась. Нам було важко знайти коридори, простір. Ми змінили структуру, додали другого форварда. Це дозволило зламати цю стіну.

Боснія і Герцеговина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

– На мою думку, Боснія перемогла сама себе (питання поставив боснійський журналіст, – прим. ред.) Що думаєте стосовно цього?

– Я так не думаю. Наші гравці намагалися тиснути більше, ми змінювали структуру. Боснія до цього не була готова, але я не думаю, що вона сама програла цю гру. Ми створили шанси, показали бажання забити і зрештою виграли.

– Наскільки важлива ця перемога для народу України, особливо з огляду на останні жахливі атаки на Київ?

– Я казав про це гравцям перед матчем. Сподіваюсь, нам вдалося зробити народ трохи щасливішим, хоча б на кілька годин. Цього разу летіло близько 30 ракет, вони літають щодня. Наша місія тут – показувати, що ми живі, ми боремося з Росією і потребуємо підтримки Європи. Це показує характер наших гравців і нашої нації.

– Дебютанти. Олексій Гуцуляк вийшов і вплинув на гру, Бражко взагалі був з перших хвилин. Як оцінюєте їхні виступи?

– Думаю, вони дуже допомогли команді. Бражко взагалі дуже молодий гравець, сьогодні зіграв дуже потужно. Так само і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну. Вся команда заслужила перемогу. Я не виділяю когось, це дійсно була команда, яка заслужила перемогу.

– Попереду насичений графік. У вас буде кілька днів на підготовку в Польщі. Як оцінюєте наступного суперника – Ісландію? Можливо, вже була якась тактична робота щодо них?

– Так, ми дивились, але це буде зовсім інша гра. Ми зіграємо в Польщі, де буде багато наших вболівальників. Впевнений, що буде повний стадіон. Спочатку гравці повинні відновитись, це дуже важливе завдання на завтра. Але це буде зовсім інша гра та інший настрій для наших хлопців, – резюмував Ребров на прес-конференції.

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах