Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу своєї команди над боснійцями (2:1) у півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024.

– Неймовірний матч, фантастичний камбек. Внаслідок чого вдалось врятувати поєдинок?

– Думаю, це все тому, що ми – команда. Всі вірили у перемогу до кінця, хто грав на полі, хто був на заміні. Добре, що все добре завершується, адже був дійсно дуже складний матч. Суперник тягнув в кінці час, було важко, але слава Богу, що все завершилось добре.

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Готуємось до наступного матчу. Сказали в команді, що у нас вже є досвід, коли був матч з Уельсом – щоб більше такого не повторювалось. Сьогоднішній матч вже історія, тому має бути повна концентрація.

– Ви демонструєте хорошу форму останнім часом. У чому секрет успіху?

– Секретів не має. Потрібно просто багато працювати, вірити в Бога, вірити в те, що ти робиш.

– Чим здивував суперник?

– Вони добре оборонялись, вибігали в атаки, Джеко чіплявся за м'ячі. Як я вже сказав: добре, що все добре завершується. Ми їдемо з хорошим настроєм до Польщі.

– Що Сергій Ребров сказав команді у перерві?

– Підказав, як правильно тактично будувати гру, щоб розкрити оборону суперника. Потрібно було додати в агресії. Старались реалізувати свої моменти й у другому таймі все вийшло.

– Як вам грати у два форварди?

– Я почуваю себе як риба у воді, коли ми граємо вдвох. В клубі так само. Дуже зручно грати з Артемом.

– Що сталось у моменті з пропущеним голом?

– Чесно, я не бачив, адже був на іншій частині поля на розминці. Але впевнений, ми цей епізод розберемо на теорії і все буде гаразд, – сказав Яремчук в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, саме Роман став справжнім героєм матчу: вийшовши на заміну на 81-й хвилині замість Бражка форвард Валенсії спочатку забив сам, а згодом віддав асист на Артема Довбика.

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