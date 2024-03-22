"Финальный свисток. 2:1 победа. Как оказалось, могут, когда сильно захотят. Без фортуны не обошлось.

Яремчук раскрыл победные наставления Реброва в перерыве матча с Боснией, оценив тандем с Довбиком

Лунин спас при 0:1. А дальше два гола подряд с коротким промежутком – и соперник поплыл. Ребров вытащил из колоды джокера Яремчука, Довбик вспомнил, как отцепил шведов на Евро.

Чувствует господин Сергей нерв игры. Но это уже история. Следующий барьер на пути к Евро – Исландия, которая разгромила Израиль. В гостях. Поблагодарим Реброва и его подопечных. И пожелаем выиграть еще раз", – написал Свирин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Ребров угадал с заменой, выпустив на 81-й минуте вместо Бражко Романа Яремчука. Именно форвард Валенсии сначала сравнял счет в матче, а через мгновение отдал результативную передачу на Артема Довбика.

Босния – Украина: пресс-конференция Реброва – о наставлении для героя, дебютантов и препятствие на пути к Евро-2024