Екс-наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов поділився планами на майбутнє. За словами тренера, він чекає пропозицій від українських клубів.

"Наразі я у пошуку роботи. Готовий очолити нову команду, є величезне бажання працювати на тренерській ниві. На жаль, поки що серйозних пропозицій не було. З керівниками деяких вітчизняних клубів відбувся певний діалог, але до реальних кроків справа не дійшла.

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З Металістом 1925 припинили співпрацю за обопільною угодою, попрощалися нормально, цивілізовано. Після того я вже відпочив і готовий до нового виклику. Наразі перебуваю в Києві. Стежив за матчами чемпіонату України, але груповий етап ЧС-2022 бачив мало – через зайнятість та відключення світла", – цитує Кривенцова Footboom.

Нагадаємо, тренер покинув Металіст 1925 у жовтні. Ця відставка стала першою в УПЛ 2022/23. Раніше Кривенцов працював у Шахтарі U-19 і виводив команду до фіналу Юнацької ліги УЄФА 2014/15 (поразка від Челсі 2:3).

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