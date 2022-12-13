Экс-наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов поделился планами на будущее. По словам тренера, он ждет предложений от украинских клубов.

"Пока я в поиске работы. Готов возглавить новую команду, есть огромное желание работать на тренерском поприще. К сожалению, пока серьезных предложений не было. С руководителями некоторых отечественных клубов состоялся определенный диалог, но до реальных шагов дело не дошло.

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С Металлистом 1925 прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению, попрощались нормально, цивилизованно. После этого я уже отдохнул и готов к новому вызову. В настоящее время нахожусь в Киеве. Следил за матчами чемпионата Украины, но групповой этап ЧМ-2022 видел мало – из-за занятости и отключения света", – цитирует Кривенцова Footboom.

Напомним, тренер покинул Металлист 1925 в октябре. Эта отставка стала первой в УПЛ 2022/23. Ранее Кривенцов работал в Шахтере U-19 и выводил команду в финал Юношеской лиги УЕФА 2014/15 (поражение от Челси 2:3).

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