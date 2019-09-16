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Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу – Ліверпуль може зіграти з екзотичним опонентом

18:39 553 Читать на русском
Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу – Ліверпуль може зіграти з екзотичним опонентом
Ліверпуль – майбутній учасник клубного чемпіонату світу

Турнір пройде з 11 по 21 грудня цього року у Катарі.

Сьогодні у швейцарському Цюріху відбулось жеребкування клубного чемпіонату світу, інформує офіційний сайт ФІФА. У турнірі візьмуть участь 7 клубів.

У першому раунді клубного чемпіонату світу зіграють Аль-Садд з Катару і Ієнген Спорт з Нової Каледонії. Переможець пари у чвертьфіналі зустрінеться з мексиканським Монтерреєм. В іншому матчі 1/4 фіналу зіграють туніський Есперанс і переможець азіатської Ліги чемпіонів, який визначиться у листопаді.

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Переможець Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль розпочне виступи на турнірі у півфіналі, де суперником мерсисайдців буде переможець пари Монтеррей – Аль-Садд / Ієнген Спорт. В іншому півфіналі переможець Копа Лібертадорес позмагається з найсильнішим у парі Есперанс – переможець Ліги чемпіонів АФК.

Нагадаємо, клубний Чемпіонат світу-2019 пройде з 11 по 21 грудня у Катарі. Минулого року переможцем клубного мундіалю став Реал, який переміг у фінальному матчі Аль-Айн з рахунком 4:1.

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Теги
Світ Ліверпуль Ліверпуль Монтеррей Монтеррей Клубний чемпіонат світу Аль-Садд Аль-Садд Есперанс Есперанс
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