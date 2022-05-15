Кадіс та Реал поділили очки у 37-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Мадридці вийшли вперед вже на 5-й хвилині. Родріго видав неймовірний слалом через півполя і викотив Маріано Діасу на порожні ворота. Андрій Лунін здійснив кілька красивих сейвів, але й він був безсилий проти удару Собріно.

Лунін став героєм Реала у матчі Прімери: відбитий пенальті, звання найкращого і не лише

По перерві українець організував головний момент, пройшовши шлях від антигероя до героя. Андрій "зрубав" Негредо у карному майданчику, але відразу й відбив низовий удар ветерана з "позначки" – 1:1.