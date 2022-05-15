Кадис и Реал поделили очки в 37 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Мадридцы вышли вперед на 5-й минуте. Родриго выдал невероятный слалом через полполя и выкатил Мариано Диасу на пустые ворота. Андрей Лунин совершил несколько красивых сэйвов, но и он был бессилен против удара Собрино.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только

После перерыва украинец организовал главный момент, пройдя путь от антигероя к герою. Андрей "срубил" Негредо в штрафной, но сразу и отразил низовой удар ветерана с "точки" – 1:1.