Артуро Відаль швидко працевлаштувався після прощання з Фламенго.

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Минулий сезон Відаль провів у складі іншого бразильсского клубу – Фламенго. Ветеран відзначився 2 асистами у 25 матчах і допоміг "стерв'ятникам" виграти Копа Лібертадорес. Втім, новий тренер команди Хорхе Сампаолі вирішив позбутися запального Відаля.

Тепер іменитий хавбек виступатиме разом з екс-легіонерами УПЛ – легендою Шахтаря Фернандінью і Вітором Буено, про якого фанати Динамо воліли б не згадувати.

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