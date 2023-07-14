Відаль змінив клуб у Бразилії – тепер буде грати з Фернандінью і провалом Динамо
14 липня 19:46 - Читать на русском
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Минулий сезон Відаль провів у складі іншого бразильсского клубу – Фламенго. Ветеран відзначився 2 асистами у 25 матчах і допоміг "стерв'ятникам" виграти Копа Лібертадорес. Втім, новий тренер команди Хорхе Сампаолі вирішив позбутися запального Відаля.
Тепер іменитий хавбек виступатиме разом з екс-легіонерами УПЛ – легендою Шахтаря Фернандінью і Вітором Буено, про якого фанати Динамо воліли б не згадувати.
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