Артуро Видаль быстро трудоустроился после прощания с Фламенго.

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Прошлый сезон Видаль провел в составе другого бразильсского клуба – Фламенго. Ветеран отличился 2 ассистами в 25 матчах и помог "стервятникам" выиграть Копа Либертадорес. Впрочем, новый тренер команды Хорхе Сампаоли решил избавиться от вспыльчивого Видаля.

Теперь именитый хавбек будет выступать вместе с экс-легионерами УПЛ – легендой Шахтера Фернандиньо и Витором Буэно, о котором фанаты Динамо предпочли бы не вспоминать.

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