Відаль переніс операцію та вилетів до кінця року
14:12 - Читать на русском
Чилійський хавбек Артуро Відаль отримав серйозну травму в матчі за національну збірну.
Відаль важко травмував праве коліно в матчі Чилі – Колумбія. 36-річний футболіст покинув поле на ношах у другому таймі.
Артуро пошкодив меніск і мусив лягти під ніж. Операція пройшла успішно, але до кінця року хавбек вже не вийде на поле, повідомляє Sky Sport.
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Таким чином сезон у Бразилії для Відаля завершено. Він не допоможе Атлетіко Паранаенсе. Однак завершувати кар'єру Артуро не збирається.
Чилієць пограв у Європі за Байєр, Баварію, Ювентус, Інтер і Барселону. У 9 сезонах ставав чемпіоном Італії, Німеччини та Іспанії.
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