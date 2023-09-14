Чилійський хавбек Артуро Відаль отримав серйозну травму в матчі за національну збірну.

Відаль важко травмував праве коліно в матчі Чилі – Колумбія. 36-річний футболіст покинув поле на ношах у другому таймі.

Артуро пошкодив меніск і мусив лягти під ніж. Операція пройшла успішно, але до кінця року хавбек вже не вийде на поле, повідомляє Sky Sport.

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Таким чином сезон у Бразилії для Відаля завершено. Він не допоможе Атлетіко Паранаенсе. Однак завершувати кар'єру Артуро не збирається.

Чилієць пограв у Європі за Байєр, Баварію, Ювентус, Інтер і Барселону. У 9 сезонах ставав чемпіоном Італії, Німеччини та Іспанії.