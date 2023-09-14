Чилийский хавбек Артуро Видаль получил серьезную травму в матче за национальную сборную.

Видаль тяжело травмировал правое колено в матче Чили – Колумбия. 36-летний футболист покинул поле на носилках во втором тайме.

Артуро повредил мениск и вынужден был лечь под нож. Операция прошла успешно, но до конца года хавбек уже не выйдет на поле, сообщает Sky Sport.

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Таким образом, сезон в Бразилии для Видаля завершен. Он не поможет Атлетико Паранаэнсе. Однако завершать карьеру Артуро не собирается.

Чилиец поиграл в Европе за Байер, Баварию, Ювентус, Интер и Барселону. В 9 сезонах становился чемпионом Италии, Германии и Испании.